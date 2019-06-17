GÜNCEL

Osmaniye'de durda fabrikasındaki atık yağ tankı patladı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurda fabrikasındaki atık yağ tankında patlama meydana geldi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Bir hurda fabrikasında atık yağların konduğu tank patladı. Patlamayı duyanların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli 120 aya kadar vadeli konut kredisi
Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli 120 aya kadar vadeli konut kredisi
Besin zehirlenmesi nedir besinlerden zehirlenmemek için neler yapılmalıdır?
Besin zehirlenmesi nedir besinlerden zehirlenmemek için neler yapılmalıdır?
Merkez Bankası'ndan piyasa yapıcı bankalara likidite imkanı!
Merkez Bankası'ndan piyasa yapıcı bankalara likidite imkanı!
Abdullah Avcı'yla söz kesen Fenerli: Beşiktaş'a gideceğim
Abdullah Avcı'yla söz kesen Fenerli: Beşiktaş'a gideceğim
Dolar güne yüksek başladı! İşte son durum
Dolar güne yüksek başladı! İşte son durum
İstanbul'da Rus ve Gürcüler'den susturuculu silahlarla çatışma!
İstanbul'da Rus ve Gürcüler'den susturuculu silahlarla çatışma!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sudan'ın devrik Lideri Ömer el Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi
Sudan'ın devrik Lideri Ömer el Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi
İstanbul’da yol kapatıp drift yapan maganda kamerada
İstanbul’da yol kapatıp drift yapan maganda kamerada
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı
Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı
Fatih Altaylı: Birisi ‘Gençlerin seks kanallarına girmesinin yolunu açacağım’ deseydi
Fatih Altaylı: Birisi ‘Gençlerin seks kanallarına girmesinin yolunu açacağım’ deseydi
Bekçi alımı tarihi ne zaman 2019 illere göre bekçi alım takvimi
Bekçi alımı tarihi ne zaman 2019 illere göre bekçi alım takvimi
Üstün Dökmen Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın beden dilini yorumladı
Üstün Dökmen Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın beden dilini yorumladı
Memur maaşı ne kadar oldu yeni zam sonra son maaşlar
Memur maaşı ne kadar oldu yeni zam sonra son maaşlar