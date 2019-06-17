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İstanbul’da yol kapatıp drift yapan maganda kamerada

Başakşehir’de lüks otomobilli maganda, işlek bir caddeyi trafiğe kapatarak dakikalarca drift yaptı. Yanından geçen sürücülere aldırış etmeyen maganda kameralara yansıdı.

Yolu kesen maganda ardından otomobiliyle dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmaya başladı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna ortalığı dumana boğarak terör estirdi.

Trafik ışıklarında bekleyen araçların yanından geçişini umursamayan maganda bir süre daha bu hareketi yapmaya devam etti. Kendi etrafında dönerek kuralları hiçe sayan sürücü o anları kaydettirip sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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