Karadeniz'in minik kuşu Seren Uzun hem güzelliği hem de sesi ile dikkat çekiyor

Youtube’da 3 ay gibi sürede 25 milyona ulaşmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Uzun, “3 ay bile olmadan 25 milyona ulaştık. 50 milyona da bir buçuk ay sonra ulaşırız diye düşünüyorum” dedi.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde dünyaya gelen ve Ordu Üniversitesi’nde müzik ve sahne sanatları üzerine eğitimi alan Uzun, çocuk yaştan itibaren müziğin içinde bulunuyor.

Senelerce müzikle uğraşarak karşılığını almanın güzel bir duygu olduğunu kaydeden Uzun, “Senelerce uğraşıp bunun karşılığı almak tarif edilemez bir duygu. İlk projem olmasına rağmen çok güzel geri dönüşler aldım. Bu bizim için çok büyük bir başarı. Serdar Ayyıldız ile birlikte bu başarıyı elde ettik. Ona çok şey borçluyum. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Yeni projeler için bu bizi daha da motive ediyor. Bundan sonra da müzikle devam edeceğim” dedi.

Yeni tarz çalışmalar deneyecek

Pulim şarkısıyla Karadeniz müziğini Deep House müzik tarzıyla ilk kez bir araya getiren Uzun, gelecekte yapacağı çalışmalarla ilgili olarak “Hep bu şarkı gibi Karadeniz Deep House tarzı müzik yapmayacağız. Daha farklı, Türkiye’de pek fazla yapılmamış tarzları da denemeye çalışacağız. Devamı gelecek fakat Pop mu, Arabesk mi, Karadeniz mi belli değil. Farklı bir tarz olacağı kesin” diye konuştu.

Karadeniz’in Minik Puli’si

“Puli, Rize ve çevresinde ‘minik kuş’ anlamına geliyor. Pulim de ‘minik kuşum’ anlamı taşıyor” diyen Uzun, Pulim şarkısının bir proje olduğunu ve Karadenizli olmanın etkisiyle ilk şarkısının Karadeniz olması gerektiğinden bahsederek, “İyi ki de yapmışım. Pulim çıktığından beri çok söyleniyor” dedi.