POLİTİKA

İmamoğlu-Yıldırım düellosu! İşte canlı yayın öncesi karşılaşma anı

Türkiye'yi ekranlara kilitleyen Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım canlı yayını öncesi iki adayın ilk karşılaştıkları an paylaşıldı. En çok dikkat çeken detay ise Yıldırım ile selamlaşmadan önce Ekrem İmamoğlu'nun ceketinin düğmelerini kapatmaya çalışması oldu.

23 Haziran seçimleri öncesinde dün akşam canlı yayında bir araya gelen AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, karşılıklı kozlarını paylaştı. Sadece İstanbulluları değil tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen yayın kadar öncesi ve sonrası da merak edildi ve konuşuldu.

Yayın öncesi

Görüntülerde Binali Yıldırım'dan önce stüdyoya gelen Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ın gelmesiyle ayağa kalktı ve rakibini karşıladı. Adaylar birbirlerine karşılıklı iyi dileklerini ilettikten sonra Yıldırım yerine doğru geçerken; İmamoğlu'nun ise mikrofon bağlantıları yapıldı.

"Whatsapp vesaire yok, internet yalnızca..."

Öte yandan paylaşılan videoda İsmail Küçükkaya'nın, "Şimdi şöyle Başkanım; ankette Whatsapp vesaire yok, internet yalnızca..." dediği de duyuldu.

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