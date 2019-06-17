POLİTİKA

AK Partili Mehmet Muş'tan yeni askerlik düzenlemesine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik yasa teklifi ile ilgili, "cuma gününe kadar yasalaşmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

"Celp tarihleriyle ilgili yetki Savunma Bakanlığında" ifadelerini kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "45. maddeyi tekrar yazabiliriz" diye konuştu.

Öte yandan AK Parti TBMM Başkanlığı’na eğitim alanındaki düzenlemeleri içeren yasa teklifi verdi. AK parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından açıklanan teklife göre, ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor.

Muş'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

-Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya Cuma'ya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz. Celp sayısının 10 ya da 12 olmasını MSB düzenleyecektir.

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