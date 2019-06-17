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Fenerbahçeli eski futbolcu Sergio Ricardo Messios Neves Müslüman oldu

Bir dönem Fenerbahçe ve Sakaryaspor formaları giyen Brezilyalı futbolcu Sergio Ricardo Messios Neves, futbolu bıraktıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

1998 yılında Brezilya'nın Botafogo takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Sergio Ricardo Messios Neves, Müslüman olduğunu açıkladı.

45 yaşındaki eski futbolcu Fenerbahçe'den sonra yine ülkemizde Sakaryaspor forması giymiş ve 1999'da Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olmuştu. 2010 yılına kadar Suudi Arabistan ve Katar takımlarında futbol oynayan Sergio, burada İslam'la tanıştı. Uzun yıllardır İslamiyet hakkında araştırmalar yapan ve Kur'an-ı Kerim'i okuyan Sergio, geride bıraktığımız Ramazan ayında Müslüman olmaya karar verdi.

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