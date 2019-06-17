Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından Amerika'ya seslendi

Yeşilçam filmlerinin sembol isimlerinden Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Arkın, Amerika'ya uyarılarda bulunarak "Eyy Amerika" diyerek sözlerine başlayan Arkın, "Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika.. Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin. Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist-dikta varsa sen onun koruyucususun."