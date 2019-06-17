Binali Yıldırım yayın sonrası Erdoğan'la görüştü mü? Dikkat çeken yanıt!

Dün akşam gerçekleşen ortak yayın ile ilgili konuşan Yıldırım; "Yayının ne getirdiği ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu. Düşüncelerimizi İstanbul halkı ile paylaştık. Olmuş bitmiş iş üzerine yorum yapmamız uygun olmaz " ifadelerini kullandı.

Yayın sonrası Erdoğan'la görüştü mü?

Yıldırım şöyle devam etti;

Yayın öncesi bir nikahta Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili herhangi bir konuşma olmadı, konuşmaya da ihtiyaç yok. Yayın sonrası telefonda konuştuk, Fazla yorum yapmadı 'Hayırlı olsun' dedi.