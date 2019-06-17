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Binali Yıldırım yayın sonrası Erdoğan'la görüştü mü? Dikkat çeken yanıt!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı dün gerçekleşen canlı yayından sonra ilk defa basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Dün akşam gerçekleşen ortak yayın ile ilgili konuşan Yıldırım; "Yayının ne getirdiği ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu. Düşüncelerimizi İstanbul halkı ile paylaştık. Olmuş bitmiş iş üzerine yorum yapmamız uygun olmaz " ifadelerini kullandı.

Yayın sonrası Erdoğan'la görüştü mü?

Yıldırım şöyle devam etti;

Yayın öncesi bir nikahta Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili herhangi bir konuşma olmadı, konuşmaya da ihtiyaç yok. Yayın sonrası telefonda konuştuk, Fazla yorum yapmadı 'Hayırlı olsun' dedi.

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