POLİTİKA

Ziya Selçuk'tan öğretmenlere ders ücretleri konusunda açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni akademik takvimdeki ara tatillere ilişkin, "Gençlik ve Spor Bakanlığının kamplarının ara tatillerde öğrencilere tahsis edilmesi, TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlarla bilim kampları ve fuarları düzenlenmesi, çeşitli federasyonlarca hazırlanmış özel programlar ve daha birçok düzenleme yapıyoruz. Okullarımız bünyesindeki halk eğitim merkezlerindeki birçok atölye ve laboratuvar ve benzeri ortamlar çocuklar için hizmete açılabilecek." dedi.

Bakan Selçuk, öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma programı açılışında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ekranlarından öğretmenlere seslendi. 

Mesleki gelişim eğitimlerinin başladığı günün sabahında yanında bir çay bardağı ile öğretmenler odasında olduğunu ifade eden Selçuk, "Çünkü seminer dönemi dediğimiz bu günler için yıllarca 'öğretmenlerin çay içip oturdukları günler' dediler. Bunu ben zaman zaman başka konularda da karşımıza çıkan o garip etiketlemelerden birisi olarak görüyorum. İstedim ki mesleki gelişim eğitimlerimizdeki bu etiketi de gözden geçirelim. Gerçekten işe yarayan bir eğitim dönemi yaşayalım. 'Çayımızı da içiyoruz, işimizi de yapıyoruz' diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Göreve başladığından bu yana pek çok okulda konferans salonlarında sayısız öğretmenle bir araya geldiğini aktaran Selçuk, bu sohbetlerinde her zaman öğretmenleri merkeze alan bir bakış açısıyla yol alacaklarını ifade ettiğini dile getirdi. 

Bir öğretmene fırsat ve değer verilirse neler yapabileceğini, hangi kapıları açabileceğini ve öğrencilerini, sınıfını hatta okulunu nerelere götürebileceğini bildiğini vurgulayan Selçuk, "Samimiyetle söylüyorum ki bizim sizlere olan inancım sonsuz." dedi. 

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