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Samsun'da bir kişi otomobilini baraj gölüne sürdü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T. (44), annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürdü. Arama ve kurtarma çalışmalarının ardından şahsın, cansız bedenine ulaşıldı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, annesi ile 3 çocuğunu otomobilden indirdikten sonra aracını Derbent Barajı'na süren Osman T.'nin (44) cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, psikolojik tedavi gören Osman T.'nin bulunması için arama ve kurtarma çalışması başlatmıştı.

Dalgıç polisler, baraj gölünde yaklaşık 40 metre derinlikte otomobil ve içerisinde Osman T.'nin cansız bedenine ulaştı.

Ekipler, tarafından kıyıya çıkarılan Osman T.'nin cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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