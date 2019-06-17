BİLİM - TEKNOLOJİ

Türkiye'nin milli savaş uçağından ilk görüntüler

TUSAŞ, Milli Muharip Uçağı'nın birebir modelini ilk kez Paris'te sergiledi. Dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen Milli Muharip Uçağı'nın birebir modeli yer aldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağı'nın birebir modelini ilk kez Paris Havacılık Fuarında sergiledi.

Bu yıl 53. düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarında, TUSAŞ'ın ana yüklenicisi olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen Milli Muharip Uçağı'nın birebir modeli yer aldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, "Milli Muharip Uçağı'nı ilk kez Paris’te tanıttık. Bu Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacak" dedi.

Uçağın ilk uçuşunun 2025'te gerçekleşeceğini ifade eden Kotil, bu uçağın beşinci nesil ve F35 ayarında bir uçak olduğunu belirtti.

Milli Muharip Uçak projesinin tanıtıldığı açılış etkinliğine havacılık sektörünün temsilcileri ve basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

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