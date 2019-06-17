Yıldırım cep telefonlarıyla böyle görüntülendi

Tokat'ta ağırlıkta Kazova ve Pazar ilçesinde yaşanan doluya çeviren sağanak yağışlarla birlikte çok sayıda yıldırım düşmesi olayı da yaşandı. Hafta sonu Pazar ilçesinde bulunan Kazgölü'ne doğa fotoğrafı çekmek için giden profesyonel fotoğrafçılar, gökyüzündeki karabulutları ve şimşekleri fotoğrafladı. Çekimler esnasında cep telefonu ile çevreyi görüntüleyen bir fotoğrafçı, peş peşe düşen 2 yıldırımı tesadüfen kayıt altına aldı. Bölgede hafta sonu meydana gelen şiddetli dolu yağışı sonrasında bağ, bahçe ve tarlalardaki mahsuller zarar görmüş, çok sayıda kanatlı hayvan telef olmuştu. Yaşanan dolu felaketi anlarından görüntüler ve sonrasında ekinlerin son durumu ile bir evin çatısının gördüğü zarar, çiftçiler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yaşanan dolu ve sel baskınları sonrasında hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bilgisine ulaşıldı.