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İstanbul Üsküdar’da 2 ay önce tekneden düşen şahsın cesedi bulundu

İSTANBUL Üsküdar Harem sahilinde mendirek yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, yaklaşık 2 ay önce tekneden denize düşerek kaybolan Abdullah Eraydın’a ait olduğu belirlendi.

İSTANBUL Üsküdar Harem sahilinde, Kıyı Emniyetine bağlı ekipler, mendirek yakınlarında kıyıya vurmuş bir erkek cesedine rastladı.

Emniyet ekipleri cesedi denizden çıkarttı.

Cesedin, yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşerek kaybolan Abdullah Eraydın’a (24) ait olduğu belirlendi.

Denize düşen şahsın cesedinin mendirek altında sıkıştığı, denizdeki dalgalar sebebiyle sıkıştığı yerden çıkarak kıyıya vurmasıyla bulunduğu tespit edildi.

Denizden çıkarılan cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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