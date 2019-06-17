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İstanbul Pendik'te bir şahıs kız arkadaşını öldürüp intihar etti

İSTANBUL Pendik'te bulunan lüks sitede, komşular bir daireden kötü kokular gelmesi ve ev sahibine telefonla ulaşamaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı zorlayarak açtı ve içeriye girdi. Ekipler, evde yan yana bir kadın ile bir erkek cesedine ulaştı.

İSTANBUL Pendik'te, kötü koku gelen bir eve giren polis, 1'i kadın 2 kişinin yan yana cesedine ulaştı.

Yapılan incelemede, erkeğin önce genç kadını silahla ateş ederek öldürdüğü, ardından banyoda bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu, başaramayınca kız arkadaşının yanına uzanıp şakağına silahla ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.

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