İstanbul Şişli'de lüks cip silahlı saldırı 4 yaralı

İSTANBUL Şişli'de ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Yaralılar bir başka otomobille hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede olayın gerçekleştiği Darülaceze Caddesi Anadolu Kahvesi mevkinde geniş güvenlik önlemi aldı.