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Cüneyt Özdemir: Hadi Özışık'ın bomba haberi...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube hesabından paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Kurul Üyesi Korkmaz Karaca'nın, konuk olduğu İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın programındaki, 'İsmail Küçükkaya' açıklamasını değerlendirdi. İşte Özdemir'in o sözleri...

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube programında, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayını hakkında konuşan Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Kurul Üyesi Korkmaz Karaca, yayının moderatörü olan gazeteci ve televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın kendisine, "Binali Yıldırım daha başarılıydı" dediğini açıkladı.

Karaca'nın bu sözleri, gazeteci Cüneyt Özdemir'in de gündemindeydi. Özdemir, YouTube hesabından paylaştığı videoda, "Şaşırdım" diyerek bu sözleri değerlendirdi.

Cüneyt Özdemir'in, "Hadi Özışık'ın patlattığı bu bomba haberi sizlerle paylaşarak güne başlayayım dedim" şeklinde sözlerini bitirdiği o programa aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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