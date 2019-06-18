GÜNCEL

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası göle dönen piste uçak böyle indi

Trabzon'da dün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası havalimanı pisti de göle döndü. Akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na bir yolcu uçağının göle dönen piste inişi ise ilginç bir görüntü oluşturdu.

Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Yağan yağmur nedeniyle şehir içindeki yollar göle dönerken, bu yağıştan nasibini Trabzon Havalimanı pisti de aldı.

Akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na bir yolcu uçağının göle dönen piste inişi ilginç bir görüntü oluştururken, sosyal medyada paylaşılan bu görüntü kısa sürede en çok paylaşılan videolar arasında yerini aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dorukhan Toköz'e dünya devi talip oldu! 150 bin euro'dan 15 milyon euro'ya
Dorukhan Toköz'e dünya devi talip oldu! 150 bin euro'dan 15 milyon euro'ya
ABD'den Ortadoğu'ya ilave bin asker
ABD'den Ortadoğu'ya ilave bin asker
Ambulans skandalı! Fenerbahçeli Datome apar topar hastaneye kaldırıldı
Ambulans skandalı! Fenerbahçeli Datome apar topar hastaneye kaldırıldı
Muhammed Mursi'nin cenazesi defnedildi
Muhammed Mursi'nin cenazesi defnedildi
Alçı'nın "Küçükkaya-İmamoğlu" iddiası ortalığı karıştırdı
Alçı'nın "Küçükkaya-İmamoğlu" iddiası ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sirk gösterisinde kötü son! Eğitmen devenin üzerinden düştü
Sirk gösterisinde kötü son! Eğitmen devenin üzerinden düştü
Canevim 4. bölüm fragmanı
Canevim 4. bölüm fragmanı
Muhammed Mursi kimdir?
Muhammed Mursi kimdir?
Tozkoparan 24. bölüm fragmanı
Tozkoparan 24. bölüm fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm 2. fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm 2. fragmanı
Hac kafile tarihleri Diyanet 2019 hac kafile sorgulama
Hac kafile tarihleri Diyanet 2019 hac kafile sorgulama
Cüneyt Özdemir: Hadi Özışık'ın bomba haberi...
Cüneyt Özdemir: Hadi Özışık'ın bomba haberi...
Bekçi alımı sınavı 2019 çıkmış örnek sorular parkur bilgiis
Bekçi alımı sınavı 2019 çıkmış örnek sorular parkur bilgiis