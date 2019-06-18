DÜNYA

Sirk gösterisinde kötü son! Eğitmen devenin üzerinden düştü

Rusya’da bir sirkteki gösteride, devenin üzerinde seyircileri selamlayan kadın eğitmen, hayvanın huysuzlanması sonucu yere düşerek yaralandı.

Olay, Rusya’nın Bryansk bölgesinde yer alan Klimovo şehrinde bir sirkte meydana geldi. Seyircilerden birinin kayda aldığı görüntülerde; bir deve ile üzerindeki eğiticisinin gösteri için sahnede yer aldığı görülüyor. Devenin üzerindeki eğitici kadın, seyircileri selamlayarak sahnede bir tur atıyor. Devenin ani hareketi ile kadın eğitici yere düşüyor. Diğer eğitici, deveyi sakinleştirirken, kulisten gelen bir kişi yerdeki kadını kulise taşıyor.

Kuliste, kolu kırıldığı belirlenen kadın eğiticinin sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahale yaptıktan sonra hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dorukhan Toköz'e dünya devi talip oldu! 150 bin euro'dan 15 milyon euro'ya
Dorukhan Toköz'e dünya devi talip oldu! 150 bin euro'dan 15 milyon euro'ya
ABD'den Ortadoğu'ya ilave bin asker
ABD'den Ortadoğu'ya ilave bin asker
Ambulans skandalı! Fenerbahçeli Datome apar topar hastaneye kaldırıldı
Ambulans skandalı! Fenerbahçeli Datome apar topar hastaneye kaldırıldı
Muhammed Mursi'nin cenazesi defnedildi
Muhammed Mursi'nin cenazesi defnedildi
Alçı'nın "Küçükkaya-İmamoğlu" iddiası ortalığı karıştırdı
Alçı'nın "Küçükkaya-İmamoğlu" iddiası ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Canevim 4. bölüm fragmanı
Canevim 4. bölüm fragmanı
Tozkoparan 24. bölüm fragmanı
Tozkoparan 24. bölüm fragmanı
Muhammed Mursi kimdir?
Muhammed Mursi kimdir?
Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm 2. fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm 2. fragmanı
Cüneyt Özdemir: Hadi Özışık'ın bomba haberi...
Cüneyt Özdemir: Hadi Özışık'ın bomba haberi...
Hac kafile tarihleri Diyanet 2019 hac kafile sorgulama
Hac kafile tarihleri Diyanet 2019 hac kafile sorgulama
İsmail Küçükkaya'dan Habertürk'e teşekkür
İsmail Küçükkaya'dan Habertürk'e teşekkür
Bekçi alımı sınavı 2019 çıkmış örnek sorular parkur bilgiis
Bekçi alımı sınavı 2019 çıkmış örnek sorular parkur bilgiis