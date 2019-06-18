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Terör örgütü PYD'nine işkence ve infaz görüntüleri ortaya çıktı

Terör örgütü PYD, bölgedeki Arap aşiretlerine kan kusturuyor. Terör örgütü mensupları Arap aşiretlerine yönelik baskılarını artırarak kendilerine itaat etmeyenlerin tarlalarını yakmaya başladı. Bazı aşiret mensupları işkence ile öldürülürken, 9 kişi de protestolara katıldığı için öldürüldü.

Terör PYD'nin Arap aşiretlerine yönelik baskıları arttı. Edinilen bilgilere göre, Arap aşiretlerinden Ageydad Aşireti mensubu karı kocaya işkence yapıldı, akabinde her ikisini de infaz edildi. Son dönemde PYD özellikle Fırat Doğusunda aşiretler üzerinde yoğun baskı uygulamakta, kendisine itaat etmeyen halkın tarlaları ateşe verilmekte, DEAŞ'lı olduklarını iddia ederek tutuklamakta. Özellikle Fırat'ın Doğusunda PYD/PKK yönetimini kabul etmeyen halk bölgede gösterilerine devam etmekte. PYD son olarak geçen hafta bölgedeki aşiret mensuplarından 9 kişiyi daha protesto gösterilerine katıldığı için öldürdü. 

Suudi Bakandan Arap aşiretlerine çirkin teklif 
Bundan 5 gün önce Deyrizor'a gelen Suudi Arabistan'ın Körfez İşleri Bakanı Tamir El Şaban Deyrizor aşiretleri ile yaptığı görüşmede, PYD'ye karşı gösteri ve ayaklanmaları durdurmaları ve Türkiye tarafından desteklenen Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi ile bağlarını koparmaları karşılığında bölgeye 60 milyon dolar yatırım yapacaklarını ifade etti. 

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