Böyle öğretmen olmaz olsun! Yaşananları gören kafasını çevirdi

Bir kreşin güvenlik kamerasına yansıyan anlarda küçük çocuğa bağırmaya başlayan öğretmen, bir süre sonra sözünü dinlemeyen çocuğu dövmeye başlıyor. Tokat atarak başlayan şiddet anında, küçük çocuğun tekmelenip yerlerde sürüklendiği görülüyor. Sınıfta bulunan çocukların da dehşetle izlediği korkunç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.