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Cep telefonunu çalma anı saniye saniye görüntülendi

Adana'da pazarda yaşlı adamın cep telefonunu cebinden çalan şahıs yakalanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halit K. alışveriş yapmak üzere Güney Kuşak Bulvarına kurulan pazara gitti. Halit K. alışveriş yaptığı sırada yanına yaklaşan Ömer K. (31) elindeki poşetle perdeleme yaparak saniyeler içinde yaşlı adamın gömleğinin cebinden telefonu alıp hiçbir şey olmamış gibi pazarda gezmeye devam etti. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark eden Halit K. polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelinin kimliği tespit etti. Kısa sürede yakalanan Ömer K.'nin cezaevinden yeni çıktığını, ihtiyacı olduğu için cep telefonunu çaldığını söylediği ileri sürüldü. 

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