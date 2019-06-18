Ekrem İmamoğlu: "Sayıştay raporu konuyu anlatır"

İmamoğlu sorulan soru üzerine Sayıştay raporuna göre İBB, İETT ve İSKİ'de yapılan usulsüzlüklerin 753 milyon lirayı aştığını söyledi. Yıldırım da Sayıştay raporunda öyle bir rakam olmadığını “yalan” olduğunu söyledi. Bu tartışma üzerine Sayıştay'ın 23 Mayıs 2019 tarihli açıklaması tekrar gündeme geldi. Açıklamada ”Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş. 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır'' denildi.