POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu: "Sayıştay raporu konuyu anlatır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.

İmamoğlu sorulan soru üzerine Sayıştay raporuna göre İBB, İETT ve İSKİ'de yapılan usulsüzlüklerin 753 milyon lirayı aştığını söyledi. Yıldırım da Sayıştay raporunda öyle bir rakam olmadığını “yalan” olduğunu söyledi. Bu tartışma üzerine Sayıştay'ın 23 Mayıs 2019 tarihli açıklaması tekrar gündeme geldi. Açıklamada ”Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş. 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır'' denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım Ordulu STK temsilcileriyle bir araya geldi
Binali Yıldırım Ordulu STK temsilcileriyle bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Shanahan'ın mektubuna cevap
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Shanahan'ın mektubuna cevap
Selahattin Demirtaş: Üzüntü duydum Mursi'nin mahkemede ölümü cinayet
Selahattin Demirtaş: Üzüntü duydum Mursi'nin mahkemede ölümü cinayet
Kilosu 120TL, bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet ediyor
Kilosu 120TL, bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet ediyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar....
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar....
Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir
Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Jandarma ekipleri sahte para şebekesini çökertti
Jandarma ekipleri sahte para şebekesini çökertti
Cep telefonunu çalma anı saniye saniye görüntülendi
Cep telefonunu çalma anı saniye saniye görüntülendi
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 AÖF 3 ders sınavı ne zaman
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 AÖF 3 ders sınavı ne zaman
Böyle öğretmen olmaz olsun! Yaşananları gören kafasını çevirdi
Böyle öğretmen olmaz olsun! Yaşananları gören kafasını çevirdi
18 Haziran Türkiye Gündemi
18 Haziran Türkiye Gündemi
Hacamat yaptırma takvimi 2019 Haziran hangi günler yapılır?
Hacamat yaptırma takvimi 2019 Haziran hangi günler yapılır?
Muhammed Mursi'nin cenazesi Kahire'de defnedildi
Muhammed Mursi'nin cenazesi Kahire'de defnedildi
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yanıt: Usülsüzlük unsuru taşımıyor
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yanıt: Usülsüzlük unsuru taşımıyor