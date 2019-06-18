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Vedat Muriqi için Ali Koç ile görüştü

Vedat Muriqi için Ali Koç ile görüştü

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Sayın Ali Koç şakayla karışık Vedat Muriqi için konuştu. 'En iyi bize uyar' dedi." diye konuştu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kartal, "Sayın Ali Koç şakayla karışık Vedat Muriqi için konuştu. 'En iyi bize uyar' dedi. 'İstiyorsan al'dedim ama 'Şu rakamı veririm, bu rakamı veririm' demedi. Bizim kulüplere olan mesafemiz eşit şekilde. Biz en iyi teklifi verene, Vedat Muriqi'yi yollayacağız. Ayrıca onu da üzmek istemiyoruz. Daha 24 yaşında ve kendisini göstrebileceği bir yere gitmesini istiyoruz. Hayırlısı neyse, o olsun." dedi.

"5 takımdan teklif var"

Kartal, " Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Toulouse ve bir takımdan daha teklif var, adını bilmiyorum. Bizim duyumlarımız 3 milyon euro civarında ama bu rakama, bizde kalmasında daha hayır var. En çok rakamı verene satarız ama belli bir rakamın altına düşmek istemiyoruz. Vedat Muriqi şu an tüm takımlara eşit mesafede." diye konuştu.

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