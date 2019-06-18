İmamoğlu: Erdoğan'ı İBB'de ağırlayacağım

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de soruları cevaplıyor. Metrobüs uzadıkça fayda değil zarar verdiğini söyleyen İmamoğlu, metro inşaatlarının durma noktasına geldiğini söyledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için bütünleşik metro ağıyla birlikte trafiğin rahatlayacağını söyledi. Sultanbey'liden Esenyurt'a kadar devam edecek Megabüs ile Metrobüs'ün yükünün azaltılacağını ifade eden İmamoğlu, sorunları hisseden tüm aktörlerle sorunların çözümünde işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de İstanbul seçimleriyle ilgili soruları cevapladı. Çocuklar, gençler ve kadınlarla ilgili özel projeler hazırladıklarını söyleyen İmamoğlu, hızlıca çocuk nüfusunun fazla olduğu mahallelerde 150 kreş inşa edeceklerini söyledi.

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları:

"Seferberlik kelimesine çok inanıyorum. Bugün çocuğumun okulunda da söyledim. İstanbul'da her ailenin sorumlu olduğu bir dönemi başlatacağız. 0-6 yaş grubu için özellikle mahalle evlerini öngörüyoruz. Sorunları mahallelerden çözmeye başlarsınız, Ankara'dan çözemezsiniz. Yoğun sorunların yaşandığı mahallelerde iki uzmanı mutlaka görevlendireceğiz.

Sistem çok katılımcı çocukları, gençleri ve kadınları merkeze alan bir yönetim sergileyeceğiz.

Annelere sosyal tesisleri yüzde 40 indirim uygulayacağız. Çocuklarıyla birlikte seyahati ücretsiz yapacağız.

Yoksulluk ev kadınını etkiliyor, ocağındaki tencerenin kaynamasını etkiliyor. Bir de gençlerin işsizlik sorunu var.

İstanbul trafiğiyle ilgili çok şey yapıldı denilebilir ama hayata etki edemiyor. Bu konuda öncelik neydi? Bilimden yeterince belirlenemedi. Bu şehrin önceliği metrodur. Nüfusun yüzde 2'si metro durağına yürüme mesafesinde. Bugün Marmaray dahil metro ve raylı sistemlerden yararlanan nüfus yüzde 8!

Metro konusu bütün büyükşehirlerde en önemli ulaşım aracıdır. Yaşayan nüfusumuz 16 milyon var. Bu ayrı bir sorun mülteciler var.

Kim ideolojik bir çıkarma yapıyorsa yanlış yapmıştır. Ben AK Partili bir belediyeden belediye devraldım ancak çıkarmadım. İzmit'teki işten çıkarmalarla ilgili bilgi aldım.

İdeolojik kavramlarla hiçbir işçi çıkarmadım. Maaş alıp çalışmayan, partide görevli insanlar var. Bunları ne yapacağız? Biz insan ayırmayız. Biz 82 bin insanımıza iş garantisi vererek işe başlayacağız. Maaş alıp evde yatan varsa ona da bakacağız.

Birilerinin aleyhine belediye önünde açıklama da yaptırmayacağız. Belediyenin önünde miting yaptırıyorsunuz. Sayın Vali'ye buradan sesleniyorum. Siz buna vekaleten bakıyorsunuz. 82 bin çalışanıma söylüyorum. Hiçbir çalışanımı zorla mitinge de götürmeyeceğim.

Sayıştay raporu burada! O akşamın canlı yayınını açın. Benim öyle bir iddiam yok ki! Anlaşılan birisinin canı yanmış ve talimat gitmiş. Kamu zararı konusundaki iddiamız net. Sayıştay ile ilgili biz geri adım atmış değilim. Birazdan isterseniz tek tek israfı anlatırım.

Sayıştay raporunda süreç tariflenir hesap yapılmaz. Şu kadar gayrimenkuy kirası yapılmış ve yüzde 20'si şöyle yapılmış denir. Biz arkadaşlarımızı bu konuda çalıştırdık. Beylikdüzü'nde bize görev süremizin ikinci yılında 12 yıl sonra denetçi gelmiş. Sordum arkadaşlara bizden 10 yıl gelmemiş denetçi. Neden? Çünkü o dönemde AK Parti tarafından yönetilmiş.

Sayıştay raporunda iddia edildiği gibi benim iddiam üzerinden rapor hazırlanmadığı ortada bir kere. Belli ki burada bir talimat var. O dakikaları videolara aldım, isterseniz izletebilirim."

Biz pazartesi gününden sonra göreve başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızı seçildikten sonra İBB'de ağırlayacağız. "