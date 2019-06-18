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Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a telefon!

İsmail Küçükkaya, ortak yayınla ilgili suçlamalar üzerine Binali Yıldırım ile telefonla görüştü. Küçükkaya, Yıldırım ile yaptığı görüşmenin detaylarını Fatih Portakal'a anlattı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "gayrimeşru" yorumunda bulunduğu İsmail Küçükkaya- Ekrem İmamoğlu görüşmesiyle ilgili konuştu. Ortak canlı yayınla ağır bir sorumluluk üstlendiğini söyleyen Küçükkaya, iddialarla ilgili Yıldırım'ı aradığını söyledi.

İsmail Küçükkaya, Fox Haber'de AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu ile kendisi arasındaki görüşmeyle ilgili ithamlara cevap verdi.

İsmail Küçükkaya, İmamoğlu’nun danışmanlarıyla tartışma yaşadığını ve İmamoğlu’nu gördüğünde bir aparatla buharlı bir ses açma tedavisi yapıldığını söyledi.

Küçükkaya, İmamoğlu ile sadece 3 cümle konuştuğunu ve daha sonra danışmanlarıyla programın formatı hakkında görüştüğünü belirtti.

Küçükkaya iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Ağır bir sorumluluk üstlendim. Kılı kırk yararak düzenledik her şeyi. Benim adaylarla görüşmem iki taraf tarafından görev olarak verildi. İki tarafla da görüştüm. Yıldırım’ın danışmanıyla konuştum. Yemek yedim. Orada konuştuk. Format, usul… Sorular yok orada. Yıldırım’ın danışmanıyla telefonda görüştüm. Yıldırım ile bugüne kadar 5 yayın yaptım hepsinde onunla görüştüm. Ben 31 Mart’ı sorarım, 6 Mayıs YSK kararını sorarım, 23 Haziran’a gidilirken ki süreci sorarım dedim bir çerçeve çizdim.

"Biraz önce Yıldırım'ı aradım"

Biraz önce Yıldırım’ı aradım. Programa ilişkin bir itirazınız var mı dedim. Konu o değil dedi. Sen dedi bana onunla yüz yüze konuştuğunu söylemedin. Ben moderatörüm bana güvendiniz dedim. Sen diyor onunla baş başa görüştün benimle görüşmedin. Bana iki genel başkan yardımcısı şunu dediler, soru sayısı, usul, soru başına süre ve format. Siz dedim bunları bilmiyor muydunuz. Ben zaten sizin danışmanızla görüşüp bunları konuşmuşum.

Orada size bir tuzak kuruldu mu yok. Bu sabah Uğur Dündar bile şunu yazdı; İsmail son derece zor bir yayın öncesi iki tarafla görüşmek gayet normal."

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