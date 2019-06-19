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Twitter'da profillere "yıldırım geldi⚡"

Twitter'da profillere "yıldırım geldi⚡"

İstanbul seçimlerine kısa süre kala twitter'da Binali Yıldırım rüzgarı esiyor. AK Partili bir çok isim AK Parti Adayı Binali Yıldırım'a destek için profillerine yıldırım ikonu yerleştirdi.

İSTANBUL seçimlerine artık sayılı günler kaldı. AK Parti, 23 Haziran seçimleri için sosyal medyada yoğun bir kampanya yürütürken dün akşam başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çağrısıyla bir çok siyasi isim twitter profiline yıldırım ikonu yerleştirdi.

Binali Yıldırım'a destek çağrısını ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Soylu, twitter profiline "yıldırım" ikonu yerleştirerek "Profilime #YıldırımGeldi Siz de yapın, İstanbul’a Yıldırım gelsin" mesajını paylaştı.

Siyasilerden destek 

Soylu'nun verdiği destek sonrası twitter'da çok sayıda AK Partili ismin yanı sıra binlerce kullanıcı profiline yıldırım ikonu yerleştirdi. 

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