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Trabzonspor Eren Derdiyok'un peşinde

Trabzonspor Eren Derdiyok'un peşinde

Golcü arayışını sürdüren Trabzonspor, bonservisi elinde olan Eren Derdiyok'u kadrosuna katmak istiyor.

Hugo Rodallega ile yeniden anlaşamayan ve forvet maliyet araştırmasına başladı arayışlarına başlayan Trabzonspor’un listesine her geçen gün yeni bir isim giriyor. Ankaragücü’nde ortaya koyduğu 6 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çeken Tyler Boyd için Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile pazarlık masasına oturacak olan Fırtına’nın gündemine son olarak Eren Derdiyok girdi.

Bonservisi elinde
Sezon başında da Trabzonspor ile ismi anılan İsviçreli golcü, menajerler aracılığıyla Karadeniz ekibine önerildi. Bordo-Mavili yönetim ise transfer için teknik direktör Ünal Karaman’ın vereceği kararı bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının, ligi tanıması ve bonservisinin elinde bulunması nedeniyle 31 yaşındaki oyuncuya sıcak bakabileceği konuşuluyor.

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