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Gençlerbirliği'nin yeni hocası belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Gençlerbirliği'nin yeni hocası belli oldu

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü bir yıllığına Mustafa Kaplan oldu

Spor Toto Birinci Lig'i şampiyon tamamlayarak yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterme hakkını elde eden Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör Mustafa Kaplan oldu.

Murat Cavcav ile bir araya gelen taraflar anlaşmaya vardı. Kaplan ile Gençlerbirliği bir yıllığına anlaştı. Resmi imzanın ise bir iki gün içinde atılması bekleniyor.

Başkent takımını Spor Toto Süper Lig'e çıkartan İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Murat Cavcav yönetimi, MKE Ankaragücü'ne veda eden Mustafa Kaplan ile bir araya geldi. Görüşmede yönetim ile Kaplan cepheleri anlaşmaya varırken; Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü oldu.

Beştepe'nin nöbetçisi
MKE Ankaragücü'ne veda eden ve başkan Cavcav'la bir araya gelen Mustafa Kaplan, Beştepe'nin ve Gençlerbirliği'nin nöbetçi hocası unvanına bir unvan daha ekledi.

Ankaragücü'nde 5 farklı dönemde iki defa antrenör, üç defa teknik direktörlük görevi yapan Kaplan, Gençlerbirliği'nde ise bir defa oyuncuyu izleme komitesi, bir defa geçici antrenörlük, üç defa antrenörlük ve 4 defa da birer ve ikişer maçlığına teknik direktörlük görevine gelmişti. Bu defa Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'ne 10'uncu defa dönmüş oldu. Merhum Cavcav'dan sonra oğul Cavcav'ın da nöbetçi hocası olan Kaplan, bir kez daha Ankara ekibinde görev alma şansı yakaladı.

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