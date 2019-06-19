Yunus Akgün'e sürpriz talip

İtalyan medyası, Lazio'nun Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ü transfer etmek istediğini yazdı.

İtalya Serie A takımlarından Lazio, Galatasaray'ın 2000 doğumlu oyuncusu Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istiyor.

Corierre dello Sport gazetesi; Yunus'un Lazio yolunda olduğunu yazdı. Devre arasında da 18 yaşındaki futbolcuyu isteyen İtalyan kulübü, genç yıldız adayını kadrosuna katıp geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.

Adekanye'yi (20) bonservis bedeli olmadan alan Lazio, Yunus'u da transfer ederek iki oyuncuyu gelişmesi için başka bir kulübe kiralık vermeyi planlıyor.