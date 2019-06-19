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Park halindeki otomobilden çıkanlar herkesi şoke etti!

İhlas Haber Ajansı
Park halindeki otomobilden çıkanlar herkesi şoke etti!

VAN'da devriye gezen polisler şüphe üzerine arama yaptığı otomobilden 5 koli içerisinde 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi. 

Van Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi 10/23 Sokak üzerinde devriye görevini ifa ettikleri esnada park halinde bulunan İstanbul plakalı bir otomobilde şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi.

Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın da katıldığı aramada, aracın bagajında bulunan 5 adet koli içerisinde 204 paket halinde toplam 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili Z.D. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. 

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