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Dünya devi Trabzonlu kalecinin peşinde

Dünya devi Trabzonlu kalecinin peşinde

Liverpool, Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için harekete geçti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı transfer gündemine aldı. Alisson’un ardında yedek kaleci takviyesi yapmak isteyen İngiliz ekibinin bu doğrultuda genç file bekçisini  gündemine aldığı ve Bordo-Mavili kulüple ile temasa geçtiği öğrenildi.

İngiliz kulübünün yetkilileri, Trabzon’a Uğurcan için 10 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Gelecek sezon ligde şampiyonluk hedefleyen ve futbolcularını satmayı düşünmeyen Trabzonspor bu teklifi kabul etmedi. Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezon 25 resmi maçta forma giydi.

Abdülkadir için Milan devrede
Milan, Abdülkadir Ömür için 15 milyon euroluk bir teklif vermeye hazırlanıyor. İtalyan basını, 19 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip eden Milan’ın, Trabzonspor’la temasa geçeceğini duyurdu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu genç oyuncuyu bu sene satmayacaklarını açıklamıştı.

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