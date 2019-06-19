İspanya'dan Enes Ünal iddiası! Şampiyonlar Ligi için Türkiye'ye dönüyor

İspanyol medyası, Villarreal'de forma giyen Enes Ünal'ı Galatasaray'ın istediğini yazarken milli golcünün Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğinden dolayı Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını yazdı.

Fatih Terim'in raporu sonrasında yerli forvet takviyesini gündemine alan Galatasaray'da Enes Ünal sesleri yükseliyor. İspanyol basını, Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezonu Valladolid'de kiralık olarak geçiren genç yıldızı transfer etmek istediğini okuyucularına duyurdu.

'Türkiye'ye dönmem' demişti

Haberde, Galatasaray'ın resmi teklif yaptığı ve Villarreal'in düşünmek için süre istediği belirtildi. Fatih Terim'in Milli Takım'dan eski öğrencisi olan Enes Ünal daha önce yaptığı açıklamalarda şu anda Türkiye'ye dönmek istemediğini vurgulamıştı.

Kiralık formülü

Ancak genç forvetin Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek için 1 sezon Galatasaray'da kiralık oynamaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için çok ısrarcı olduğu ve girişimlere hız vereceği de ifade ediliyor.

33 maçta 6 gol 3 asist

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Valladolid formasını giyen Enes Ünal oldukça başarılı bir sezon geçirdi. 22 yaşındaki futbolcu 33 maçta görev yaparken, 6 gol ve 3 asistle 9 gole direkt katkıda bulundu. Enes Ünal 7 sarı kart gördü.

14 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Bursaspor altyapısında yetişen Enes Ünal 2015 yılında Manchester City'ye transfer oldu. Genç yıldız 2017'de 14 milyon Euro karşılığında Villarreal'ın yolunu tutmuştu.