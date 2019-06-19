HABER /  GALATASARAY

İspanya'dan Enes Ünal iddiası! Şampiyonlar Ligi için Türkiye'ye dönüyor

İspanya'dan Enes Ünal iddiası! Şampiyonlar Ligi için Türkiye'ye dönüyor

İspanyol medyası, Villarreal'de forma giyen Enes Ünal'ı Galatasaray'ın istediğini yazarken milli golcünün Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğinden dolayı Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını yazdı.

Fatih Terim'in raporu sonrasında yerli forvet takviyesini gündemine alan Galatasaray'da Enes Ünal sesleri yükseliyor. İspanyol basını, Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezonu Valladolid'de kiralık olarak geçiren genç yıldızı transfer etmek istediğini okuyucularına duyurdu.

'Türkiye'ye dönmem' demişti
Haberde, Galatasaray'ın resmi teklif yaptığı ve Villarreal'in düşünmek için süre istediği belirtildi. Fatih Terim'in Milli Takım'dan eski öğrencisi olan Enes Ünal daha önce yaptığı açıklamalarda şu anda Türkiye'ye dönmek istemediğini vurgulamıştı.

Kiralık formülü
Ancak genç forvetin Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek için 1 sezon Galatasaray'da kiralık oynamaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için çok ısrarcı olduğu ve girişimlere hız vereceği de ifade ediliyor.

33 maçta 6 gol 3 asist
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Valladolid formasını giyen Enes Ünal oldukça başarılı bir sezon geçirdi. 22 yaşındaki futbolcu 33 maçta görev yaparken, 6 gol ve 3 asistle 9 gole direkt katkıda bulundu. Enes Ünal 7 sarı kart gördü.

14 milyon Euro'ya transfer olmuştu
Bursaspor altyapısında yetişen Enes Ünal 2015 yılında Manchester City'ye transfer oldu. Genç yıldız 2017'de 14 milyon Euro karşılığında Villarreal'ın yolunu tutmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Piyasalar İstanbul seçimi ve S-400 krizine kilitlendi! Dolar yüksek seviyeyi koruyor
Piyasalar İstanbul seçimi ve S-400 krizine kilitlendi! Dolar yüksek seviyeyi koruyor
Mansur Yavaş'tan hakkındaki soruşturmaya sert tepki! Olayın asıl mağduru...
Mansur Yavaş'tan hakkındaki soruşturmaya sert tepki! Olayın asıl mağduru...
AB'den skandal Türkiye çağrısı: Tedbirler alınması
AB'den skandal Türkiye çağrısı: Tedbirler alınması
Dünya devi Trabzonlu kalecinin peşinde
Dünya devi Trabzonlu kalecinin peşinde
THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın kabin içi görüntüleri göz kamaştırdı
THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın kabin içi görüntüleri göz kamaştırdı
ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizi alevleniyor! İşte uygulayacağı olası yaptırımlar
ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizi alevleniyor! İşte uygulayacağı olası yaptırımlar
ÖNCEKİ HABERLER
Park halindeki otomobilden çıkanlar herkesi şoke etti!
Park halindeki otomobilden çıkanlar herkesi şoke etti!
Abdurrahman Dilipak'tan İstanbul seçimleriyle ilgili çok konuşulacak yazı
Abdurrahman Dilipak'tan İstanbul seçimleriyle ilgili çok konuşulacak yazı
ÖSYM 2019 TYT soruları YKS tavan ve taban puan hesaplama robotu
ÖSYM 2019 TYT soruları YKS tavan ve taban puan hesaplama robotu
19 Haziran evde bakım maaşı hangi illerde yattı güncel liste
19 Haziran evde bakım maaşı hangi illerde yattı güncel liste
Yunus Akgün'e sürpriz talip
Yunus Akgün'e sürpriz talip
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 AÖF 3 ders sınavı ne zaman
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 AÖF 3 ders sınavı ne zaman
Abdurrahim Albayrak transferde 'sır' verdi
Abdurrahim Albayrak transferde 'sır' verdi
Erkenci Kuş 45. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 45. bölüm ön izleme
Yorumlar