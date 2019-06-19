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İşte Umut Bozok'un yeni takımı

İşte Umut Bozok'un yeni takımı

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Lorient, adı Galatasaray ile de anılan Umut Bozok'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Fransa Ligue 2 takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu Umut Bozok’u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki santraforun transferi konusunda Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Nimes ile anlaşmaya varıldı. Fransa doğumlu Türk oyuncu Umut ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Lorient Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut’un piyano çaldığı görüntülere yer verildi.

Nimes’in Ligue 1’e yükselmeyi başardığı 2017-18 sezonunda 24 golle Ligue 2’nin gol kralı olan Umut, geçen sezon ise takımına 2 gollük katkıda bulundu.

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