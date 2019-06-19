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İmamoğlu yayını sonrası! Saadet'in adayı Gökçınar TRT'yi etiketleyerek çağrı yaptı

İmamoğlu yayını sonrası! Saadet'in adayı Gökçınar TRT'yi etiketleyerek çağrı yaptı

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar, TRT'ye yaptığı çağrıda "Saadet Partisi İBB Adayı olarak programınızda canlı yayına katılmak ve her türlü sorunuza cevap vermek isterim. TRT'de görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam TRT Haber'de canlı yayında, gazeteciler Fatih Er ve Şebnem Bursalı’nın sorularını yanıtladı.

Gökçınar'dan çağrı

Programda talep üzerine konuk davet ettiğini ifade eden Fatih Er'e, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar'dan bir çağrı geldi.

"Canlı yayına katılmak isterim"

Gökçınar, sosyal medya hesabından, "Sayın Fatih Er, arkadaşlarım kurumunuza yarın resmi yazı ile başvuracaklar. Buradan da şifahen belirteyim; Saadet Partisi İBB Adayı olarak programınızda canlı yayına katılmak ve her türlü sorunuza cevap vermek isterim. TRT'de görüşmek üzere" diye yazarak, Fatih Er'i ve TRT'yi etiketledi.

Gökçınar'ın ilgili paylaşımı şöyle:

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