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Ünlülerin popüler mekanında kokain şoku!

İhlas Haber Ajansı
Ünlülerin popüler mekanında kokain şoku!

İZMİR'de birçok ünlü ismin de uğrak yeri olan mekanda polis ekipleri yaptığı denetleme sırasında bir şahsın üzerinde özel şişe içinde kokain ele geçirildi. 

Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Alaçatı'da yeni açılan popüler bir mekanda M.T.G. adlı bir kişinin üzerinde özel bir cam şişe içinde 9,80 gram kokain maddesi ele geçirdi. 

M.T.G. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçu şüphesiyle işlem yapıldı. M.T.G., yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 
NARKO ve KOM Çeşme Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucunun önüne geçmek için ilçe genelinde yoğun bir çalışma sürdürdüğü öğrenildi. 

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