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Nagehan Alçı Türkiye’nin konuştuğu otel haberinin hikayesini açıkladı

Nagehan Alçı Türkiye’nin konuştuğu otel haberinin hikayesini açıkladı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul adaylarının buluştuğu ortak yayından 3 gün önce moderatör İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun otelde gizlice buluşması haberinin kendisine nasıl ulaştığını köşesinde anlattı.

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayından 3 gün önce gizlice programın moderatörü İsmail Küçükkaya ile bir otelde gizlice buluşmaları tartışılmaya devam ediyor.

Küçükkaya'nın program öncesi Yıldırım ile telefon ile görüşürken, İmamoğlu ile yüz yüze görüşmesi polemik konusu oldu. 

Konuyu Habertürk erkanlarında ilk gündeme getiren Nagehan Alçı, Türkiye'nin konuştuğu olayın kendisine nasıl ulaştığını ve sonrasında yaşananları "Türkiye’nin konuştuğu otel haberinin hikayesi..." başlıklı köşesinde böyle paylaştı:

Çok kritik iki kaynaktan benzer bir mesaj geldi

"(...)Ancak pazartesi akşamı telefonuma çok önemli, çok kritik iki kaynaktan benzer bir mesaj geldi. Bomba bir iddiaydı bu. Ekrem İmamoğlu’nun yayından birkaç gün önce moderatör İsmail Küçükkaya ile bir otelde baş başa görüştüklerini söylüyorlardı.

Otel ismi ya da daha fazla detay istediğimde "Bu gerçeği ifade ettiğiniz takdirde yalanlayamayacaklarını garanti ederim Nagehan Hanım” yanıtını aldım. Söylenilen şey bütün Türkiye’nin kilitlendiği bir yayının öncesi ile ilgili çok büyük bir haberdi.

Daha önce taraflar arasında bununla ilgili çeşitli spekülasyonlar da yapılmıştı. Ben de her gazetecinin yapması gerekeni yaptım ve bu iddiayı bir soru olarak gündeme getirdim."

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı

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