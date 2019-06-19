Fatih Altaylı'dan Küçükkaya'ya destek! Başından sonuna kadar saçmalık

Habertürk köşe yazarı Fatih Altaylı, İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile bir otelde görüşmesine ilişkin "Soruları vermek için ille de İmamoğlu ya da Yıldırım’la bir araya gelip oturması mı gerekiyor? Öyle bir niyeti olsa, soruları telefonla da verir, whatsapp’la da, maille de" dedi.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Altaylı, "Yapmayın Allah aşkına" başlığıyla yayımlanan dikkat çeken yazısında "Meseleden haberim şöyle oldu. Yoğun bir mail ve sosyal medya bombardımanı başladı; Yapılan bu rezilliğe karşı yazacak iki satırınız yok muydu? Sorular verilmiş. Bu ahlaksızlıktır. Sizden yazı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gündeme bomba gibi düşen ortak yayın öncesi bir oteldeki Küçükkaya İmamoğlu görüşmesine dair "Mesele şuymuş: İsmail Küçükkaya Taksim’de, The Marmara Hotel’de İmamoğlu ile buluşmuş. Sosyal medya yıkılıyor. Buluşmuş ve soruları vermiş’ diye bir iddia'' dedi.

''Olay baştan sona saçmalık''

Küçükkaya'nın yanıtına değindikten sonra olayın başından sonuna saçmalık olduğunu öne süren Altaylı, ''Olayın geldiği nokta da bu sonunda. Binali Bey, yapmayı kabul ettiği tartışmaya ‘moderatör’ atıyor. Atanmış moderatör, günler boyu sürekli olarak iki tarafın temsilcileri ile görüşüp yayının nasıl yapılacağına, formata, konulara karar veriyorlar. şeklinde yorum yaptı.

''Kim engelleyebilir ki, kendi namusundan başka''

Görüşmede soruların konuşulmasını mantıklı bulmayan Altaylı ayrıca şu tespiti yaptı;

''Küçükkaya zaten iki tarafla da görüşüp duruyor. Soruları vermek için ille de Ekrem İmamoğlu ya da Binali Yıldırım’la bir araya gelip oturması mı gerekiyor? Bu iş namus, haysiyet işi. Öyle bir niyeti olsa, soruları telefonla da verir, whatsapp’la da, maille de. Kim engelleyebilir ki, kendi namusundan başka. Ayrıca da sorularda önceden verilecek ne var ki, verilsin. Aylardır sorulan, konuşulan, beylik konular. Belli ki, adaylar bu konuları istemişler.

Küçükkaya'ya dokundurma

''Program zaten atanmış moderatörün ‘Kendini korumak için’ aşırı dikkatli yaklaşımı ile kötü bir yayına dönüşüyor.'' diyerek Küçükkaya'ya dokundurmayı ihmal etmeyen Altaylı ayrıca şunları söyledi;

Ona göre hazırlanmış, malzeme getirmişler yanlarında, Küçükkaya da sormuş. İki soru da sosyal medya baskısı ile ya da meslektaş önerisi ile son anda eklendi. Şimdi hiç kimse buradan ‘Sorular verildi’ mağduriyeti yaratmasın. Hele Binali Yıldırım’ın ekibi hiç yaratmasın.

Eğer bunda çok ısrarcı olurlarsa birisi de çıkar ‘Bu işi yapabilecek onlarca gazeteci arasından İsmail Küçükkaya’yı siz seçtiniz. Demek ki, seçmeyi bilmiyorsunuz’ deyiverir!

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