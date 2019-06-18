İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a telefon
İsmail Küçükkaya, ortak yayınla ilgili suçlamalar üzerine Binali Yıldırım ile telefonla görüştü. Küçükkaya, Yıldırım ile yaptığı görüşmenin detaylarını Fatih Portakal'a anlattı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 'gayrimeşru' yorumunda bulunduğu İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu görüşmesiyle ilgili konuştu.
Ortak canlı yayınla ağır bir sorumluluk üstlendiğini söyleyen Küçükkaya, iddialarla ilgili Yıldırım'ı aradığını söyledi.