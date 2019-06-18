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Bursa'da metroya yıldırım düştü

BURSA'da, aniden bastıran şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle dönerken, alt geçitleri su bastı. Bursaray Sırameşeler İstasyonu’nda, enerji iletim hattına yıldırım isabet ederken, ulaşımda aksama meydana geldi.

BURSA'nın toplu taşıma araçlarının başında gelen Bursaray'a yıldırım düştü.

Seferlerin durması sebebiyle istasyonlarda kalan binlerce yolcu Büyükşehir Belediyesinin alternatif olarak gönderdiği otobüslerle taşındı.

Yaşanan yoğunluk sebebiyle zaman zaman yolcular arasında da gerginlik yaşandı.

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