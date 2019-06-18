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Yaparsın Aşkım'daki bu çift çok konuşulacak! Bir çift ayakkabıya..

FOX’un sevilen yarışma programı İlker Ayrık’la Yaparsın Aşkım’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde izlediklerinize inanamayacaksınız.

İlker Ayrık, kadın yarışmacı Reyhan Polat’a önce, "Bir elbiseye ne kadar para verirsiniz?" diye sordu. Yarışmacı elbiseye çok para vermem diye cevap verince ünlü sunucu, "Peki bir çift ayakkabıya en çok ne kadar ödersin?" diye sorunca, yarışmacının müstakbel eşi İsa İşleyen, "İlker Bey lütfen ayağındaki ayakkabıları sorun" diye ısrar etti.

İsa’yı kırmayan İlker Ayrık ve stüdyodakiler aldıkları cevap karşısında şoka girdiler… Tam 6.000 Lira!

Ama asıl şoku daha sonra yaşadılar… Bu sefer erkeklerle sohbet eden İlker Ayrık, Reyhan Hanım'ın eşi İsa Bey'e aldığı en pahalı hediyeyi sordu. İsa Bey, soruyu aldığı tektaş yüzük olarak cevapladı. "Değeri ne kadar olabilir ki?" sorusuna '62.000 lira' deyince, stüdyoda zaman durdu.

Renkli sohbetler birbirinden eğlenceli oyunlarla Yaparsın Aşkım bu akşam FOX’ta.

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