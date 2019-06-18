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Binali Yıldırım'dan Küçükkaya ve İmamoğlu'nun buluşmasına ilk yorum

23 Haziran'a günler kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun birlikte çıktıkları programın yansımaları sunuyor. Bugün çok ilginç bir detay ortaya çıktı. Programın moderatörü İsmail Küçükkaya ile CHP Başkan Adayı İmamoğlu'nun programdan önce bir otelde buluştukları ortaya çıkmıştı. Yıldırım bununla ilgili konuştu.

Ortada eşitsizlik ve gayri meşru bir durum var. Ekrem İmamoğlu'na rakibime soruyorum böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan sakladınız? Bu görüşme için İsmail Küçükkaya 3 dakika sürdü dedi. Bu görüşme gerçekte ne kadar sürmüştür.

Bununla birlikte Selahattin Demirtaş'ın Ekrem İmamoğlu'na desteğini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Yıldırım şunları söyledi:

"Ben bu açıklamaları İyi Parti'ye oy veren milliyetçi ülkücü kardeşlerimin ve hemşerilerimin takdirine bırakıyorum. Bir yanda masum insanların ölümünün müsebbibi olan bir kişinin çağrısı var. Terörle münasebetini koparmamış bir partinin arkasında hemşerilerimizin yer almayacağına inanıyorum.Demirtaş HDP'siz hiçbir şey daha güzel olmaz diyor. Verilen mesaj açık. Biz size oy vereceğiz ama siz de bizim hakkımızı ödeyeceksiniz diyor Demirtaş. Bunu hemşerilerimin takdirine bırakıyorum."

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