Asker uğurlama konvoyunda yolu kapatıp drift yapan magandalar kamerada

Yolda drift yapan magandalar diğer sürücülere aldırış etmedi. Uzun bir süre bu şekilde terör estiren şahıslar ardından caddeden ayrıldı. Trafikte yaşanan drift terörü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde konvoydaki araç yol ortasına çıkarak drift yapıyor, diğer araçlar o sırada bekliyor. Ardından drift yapan araç sürücüsü yoluna devam ediyor.