Yağmur sebebiyle sığındıkları tünelde cip çarptı

Kaza, Chiang Mai eyaletinin Chiang Mai şehrindeki otoyolda 13 Haziran’da meydana geldi.

Trafik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, cipin sürücüsünün sol şeritten orta şeride geçmeye çalıştığı, ancak tünelin hemen girişinde, yolun da ıslak olması sebebiyle cipin kontrolden çıktığı görüldü. Kontrolden çıkan cipin, yağmurdan kaçmak için tünelin içerisinde, yol kenarına park etmiş motosikletli gruba çarptığı, çarpmanın etkisi ile motosikletlilerin yola savrulduğu görüldü.

Yerel medya, meydana gelen kazada 5 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtirken; kaza sebebiyle bölgede yoğun trafiğin oluştuğunu duyurdu.