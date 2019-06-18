Yüz binlerce kişi bir olup gelen ambulansa yolu böyle açtı

Hong Kong halkı, suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısına karşı çıkmak için yüz binlerce kişi sokak protestolarına katıldı. Daha sonrasında ise Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde bu yasa tasarısının askıya alınmasının ardından gösteriler, yüz binlerce kişinin katılımıyla bir süre daha sürmüştü.

YÜZ BİNLERCE KİŞİNİN ARASINDAN GEÇTİ

Bu protesto eylemleri sırasında kaydedilen bir videonun görüntüsü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Sokak yürüyüşü sırasında kalabalığın arasından geçen ambulansa yardım eden binlerce kişinin bu görüntüsü milyonlarca kişi tarafından izlendi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Yolu kapatan kalabalığın arasından geçmek zorunda olan ambulansı gören halk, hiç tereddüt etmeden bir anda yolu açtı. İnsan kalabalığının arasında açılan koridorda ambulans yoluna kolaylıkla devam etti.

Suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak yasayı protesto eden eylemlere katılan toplam eylemci sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor. Ambulansın ise bu uzun kalabalığın arasından geçtiğini gösteren bu video sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.