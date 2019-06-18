Efsane olan Fatih Altaylı Levent Kırca kavgası
Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın kendi sunduğu Teke-Tek programında konuk olarak aldığı Levent Kırca ile yaşadığı unutulmaz kavga.
Pazar günü İsmail Küçükkaya'nın 17 yıl aradan sonra iki adayı ekrana çıkardığı program ilişkin bir çok eleştiri gelmişti. En büyük eleştiri ise bu programın kavgasız-gürültüsüz olmasıydı.
Programın moderatörlüğüne soyunan ancak işi İsmail Küçükkaya'ya kaptıran Fatih Altaylı, bugün twitter hesabından 'Nerede o eski tartışmalar' deyip bir video paylaştı. Bu video sonrası ise Fatih Altaylı'nın kendi hazırlayıp sunduğu Teke-tek programındaki Levent Kırca ile efsane olan kavgasını akıllara getirdi. İşte o görüntüler...