Efsane olan Fatih Altaylı Levent Kırca kavgası

Pazar günü İsmail Küçükkaya'nın 17 yıl aradan sonra iki adayı ekrana çıkardığı program ilişkin bir çok eleştiri gelmişti. En büyük eleştiri ise bu programın kavgasız-gürültüsüz olmasıydı.

Programın moderatörlüğüne soyunan ancak işi İsmail Küçükkaya'ya kaptıran Fatih Altaylı, bugün twitter hesabından 'Nerede o eski tartışmalar' deyip bir video paylaştı. Bu video sonrası ise Fatih Altaylı'nın kendi hazırlayıp sunduğu Teke-tek programındaki Levent Kırca ile efsane olan kavgasını akıllara getirdi. İşte o görüntüler...