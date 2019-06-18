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Doğu Perinçek ile Ertuğrul Kürkçü'nün unutulmaz kavgası

Mehmet Ali Birand'ın 32. gün programında Doğu Perinçek ile Ertuğrul Kürkçü'nün kavgası ekranın unutulmaz videoları arasında yer alıyor.

Pazar günü İsmail Küçükkaya'nın 17 yıl aradan sonra iki adayı ekrana çıkardığı program ilişkin bir çok eleştiri gelmişti. Bu eleştirilerden biri de programın 'tatsız-tuzsuz', kavgasız-gürültüsüz olmasıydı. 

Programın moderatörlüğüne soyunan ancak işi İsmail Küçükkaya'ya kaptıran Fatih Altaylı, bugün twitter hesabından 'Nerede o eski tartışmalar' deyip bir video paylaştı. Video Mehmet Ali Birand'ın 32. programındaki efsane olan Doğu Perinçek - Ertuğrul Kürkçü kavgasına ilişkindi. 

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