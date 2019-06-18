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Numan Kurtulmuş"Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihi ihanettir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sultan Abdülhamit Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırma çabası tarihe ve millete karşı yapılacak en büyük ihanetlerden birisidir" ifadelerini kullandı.

Büyük Darülaceze Aile Buluşması'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu topraklarındaki tarihsel süreci anlatarak "Sultan Abdülhamit Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırma çabası tarihe ve millete karşı yapılacak en büyük ihanetlerden birisidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye çok ciddi senaryolarla karşı karşıya

Türkiye'nin önemli bir dönüm noktasında bulunduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bugün Türkiye'nin çok ciddi senaryolarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Sadece ana başlıklarını söylemek için ifade ediyorum, bir tarafta S-400 krizi, bir tarafta Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama meselesi üzerinden Türkiye'nin üzerine çullananlar, bir tarafta YPG, PYD, DEAŞ vasıtasıyla bu coğrafyanın yeniden altüst edilmeye çalışılması, diğer taraftan ABD'nin, İsrail'in son hazırlıklarını yapıp dünya kamuoyuyla paylaşacakları '100 yılın planı' adını verdikleri Filistin'i yok etme meselesi. Bütün bunların hepsini üst üste koyarak bir şekilde resmi gördüğümüzde karşımıza çıkan tablo şudur; bu coğrafyada tarih boyunca olduğu gibi dünya tarihi yeniden şekilleniyor. Yeniden dünyanın dengeleri oluşturulmaya çalışılıyor. Mezopotamya, Anadolu, Filistin toprakları, Sina yarımadası ve Doğu Akdeniz bölgesinde yeni altüst oluşlar ve oluşlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

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