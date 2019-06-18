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Zeynep Tokuş yoga eğitmeni oldu

Zeynep Tokuş, Kenan İmirzalıoğlu ile rol aldığı Deli Yürek dizisiyle ünlenmişti. Zeynep Tokuş, yeni bir mesleğe başladı ve bambaşka bir hayatın içinde kendisine yer edindi.

Zeynep Tokuş, 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanındı.Güzellik yarışmasında dikkatleri çeken Tokuş, daha sonra Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği Deli Yürek dizisiyle ününe ün kattı. Oyuncu daha sonra zamanla ekranlardan uzaklaştı. Tokuş, 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi. Artık bambaşka bir hayatı olan Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliğine başladı. Tokuş, yaptığı akrobatik hareketleri Instagram'da yayınlıyor. Tokuş'un kareleri sosyal medyada dikkat çekiyor.

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