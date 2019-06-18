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Trabzon’da taşkın: 1 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı

Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde taşkın nedeniyle sulara kapılarak kaybolan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazenin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor:

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bilgilendirmesi ile ilçede vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek daha önce de sel afeti yaşanan mahallede yeni bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Çebi, “Daha önce de aynı bölgede sel felaketi olmuştu. Yine aynı alana yoğun şekilde yağmur yağdı ve HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımız da daha önceden burada çalışıyorlardı. Onlar da sular altında kaldı. Helikopter çağırdık orada bulunanları kurtarsınlar diye. Bir vatandaşımızdan haber alamadık hala. Sıkıntımız büyük. Bütün birimler burada acil eylem planı oluşturuldu. Helikopter takviye edildi. Orada mahsur kalan vatandaşlarımızı da alacağız. Vatandaşlarımız yeni yağışlara hazırlıklı olsunlar, dikkatli olsunlar diye uyarılarda bulunuyoruz” dedi. Bu arada Trabzon’un Araklı ilçesinde hastanelere doktor, sağlık çalışanı ve ambulans takviyesi yapılıyor. Kentteki diğer hastanelerde görevliler de ilçeye gönderiliyor.

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