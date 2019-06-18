18 Haziran Türkiye Gündemi

Küçükkaya ile gizli görüştü iddiası Ekrem İmamoğlu yanıtladı

İsmail Küçükkaya ile canlı yayın öncesi otelde gizlice görüştüler iddiasını "Küçükkaya bana geldi, 'Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim' dedi"

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki hesabını vereceksin

Ordu Valisi'ne 'it' dediği görüntüleri kabul etmeyen CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin dur bakalım bitmedi iş" dedi.

Kaftancıoğlu'nun ortak canlı yayın hoşnutsuzluğu monotondu dedi

Kaftancıoğlu "Adayların, daha önce söylediklerinin ötesine geçen bir konu

olmamıştır. Kişisel olarak yayını izlerken, monoton olduğuna karar verdim" dedi.

Yıldırım Küçükkaya ve İmamoğlu'nun buluşmasına dair konuştu

Erdoğan, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi'nde birlikte siyaset

yaptığı 7 bin eski siyaset arkadaşıyla bugün bir araya gelecek.

Demirtaş: Üzüntü duydum Mursi'nin mahkemede ölümü cinayet

Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatından

duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Demirtaş, Mursi'nin

mahkemede ölümünü "cinayet" olarak niteledi.

Mursi'nin vefatının ardından Mısır Karıştı

Mısır İçişleri Bakanlığı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı

Muhammed Mursi'nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti.